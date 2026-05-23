عالمی انٹرنیٹ پر ایران کا تسلط محض ایک فرضی خطرہ نہیں، اسرائیل نیوز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صیہونی ویب سائٹ اسرائیل نیوز نے ایک رپورٹ میں خبردار کیا ہے کہ جس طرح 1973 میں عرب ممالک نے تیل کو بطور ہتھیار استعمال کیا تھا، اب 2026 میں ایران نے اپنی توجہ انٹرنیٹ اور ڈیٹا کی ترسیل کے اہم راستوں پر مرکوز کر دی ہے۔ ایران کا آبنائے ہرمز سے گزرنے والی زیرِ سمندر فائبر آپٹک کیبلز پر مجوزہ نگرانی اور کنٹرول کا منصوبہ محض ایک فرضی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ عالمی معیشت کے لیے ایک حقیقت پسندانہ اسٹریٹجک خطرہ ہے۔
ویب سائٹ کی رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ آبنائے ہرمز طویل عرصے سے تیل کی تجارت کا اہم ترین مرکز سمجھا جاتا رہا ہے، لیکن دنیا یہ بھول گئی ہے کہ یہ دنیا کی اہم ترین ڈیجیٹل شاہراہ بھی ہے۔ روزانہ 10 ٹریلین ڈالر سے زائد کے مالیاتی لین دین اور سات بڑے مواصلاتی سسٹمز (جن میں FALCON، GBI اور Gulf-TGN شامل ہیں) اسی تنگ آبی راستے سے گزرتے ہیں۔ یہ کیبلز ایشیا، یورپ اور مشرقِ وسطیٰ کے ڈیٹا سینٹرز کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور خلیجی ممالک، بھارت اور سعودی عرب کا انٹرنیٹ ٹریفک اسی راستے سے گزرتا ہے۔
صیہونی میڈیا کا دعوی ہے کہ اگر ایران ان کیبلز کی نگرانی، روٹنگ یا مرمت پر اختیار حاصل کر لیتا ہے، تو یہ اسرائیل اور خلیجی ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون کے خلاف ایک بڑا ہتھیار بن جائے گا۔ رپورٹ میں امریکی حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا گیا کہ واشنگٹن کی توجہ اب تک صرف ایران کے ایٹمی پروگرام اور یورینیم کی افزودگی پر مرکوز رہی ہے، جبکہ ایران نے سمندر کی تہہ میں اپنی پوزیشن مضبوط کر لی ہے۔
اسرائیل نیوز نے خبردار کیا ہے کہ تہران کا یہ اقدام عارضی نہیں بلکہ ایک مستقل ڈیجیٹل حکمرانی کے قیام کا حصہ ہے۔ اگر امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے اس پر فوری قانونی رکاوٹیں کھڑی نہ کیں، تو ایران ان کیبلز پر نہ صرف ٹیکس وصول کرے گا، بلکہ انسپکٹرز تعینات کر کے یہ فیصلہ کرنے کا اختیار بھی حاصل کر لے گا کہ کس ڈیٹا کو گزرنے کی اجازت دینی ہے اور کسے نہیں۔
