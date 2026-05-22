ہم امریکہ سے کوئی رعایت نہیں مانگتے، صرف اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، ایرانی ترجمان وزارت خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارتِ خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے اقوامِ متحدہ کے منشور کی شق 2(4) کی صریح خلاف ورزی اور ایک خودمختار ریاست کے خلاف کھلی فوجی جارحیت ہیں۔
انہوں نے جرمن صدر فرینک والٹر اشٹائن مائر کے بیان پر ردِعمل دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ بحران کی بنیادی وجہ امریکہ کا جوہری معاہدے سے یکطرفہ اور غیر قانونی انخلا تھا، تاہم اقوامِ متحدہ کے منشور میں “ضروری جنگ” جیسا کوئی تصور موجود نہیں جو کسی ملک کو اپنی خواہشات کی بنیاد پر ایک آزاد ریاست پر حملے کی اجازت دے۔
بقائی نے زور دیا کہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کو صرف “غیر ضروری جنگ” قرار دے کر اس کی سنگینی کم نہیں کی جا سکتی، بلکہ یہ بین الاقوامی قوانین کی واضح پامالی اور کھلی جارحیت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہر وہ ملک جو بین الاقوامی قانون اور اقوامِ متحدہ کے منشور کی بالادستی پر یقین رکھتا ہے، اسے اس فوجی جارحیت کی دوٹوک مذمت کرتے ہوئے حملہ آوروں کو جوابدہ ٹھہرانے کا مطالبہ کرنا چاہیے۔
واضح رہے کہ جرمن صدر فرینک والٹر اشٹائن مائر نے بھی ایران کے خلاف جنگ کو “قابلِ اجتناب اور غیر ضروری جنگ” قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ اگر 2015 کا جوہری معاہدہ برقرار رہتا تو موجودہ صورتحال سے بچا جا سکتا تھا۔
