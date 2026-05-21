ہسپانوی فضائی کمپنی نے اسرائیل جانے والی پروازیں معطل کر دیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ہسپانوی فضائی کمپنی ائیر یورپ نے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے لیے اپنی تمام پروازیں ۲۸ جون تک منسوخ کر دی ہیں۔
اطلاع کے مطابق یہ فیصلہ مقبوضہ علاقوں میں مسلسل نا امنی کی صورتحال کے باعث کیا گیا ہے۔
یہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب صہیونی ذرائع ابلاغ کے چینل ۱۲ نے بھی اطلاع دی تھی کہ دنیا کی سب سے بڑی فضائی کمپنی امریکن ایئرلائنز نے امریکہ سے مقبوضہ علاقوں کے لیے اپنی پروازیں جنوری ۲۰۲۷ء کے آغاز تک معطل کر دی ہیں۔
چند روز قبل صہیونی فضائی شعبے کے ایک ذمہ دار نے بھی خبردار کیا تھا کہ مقبوضہ علاقوں میں واقع بن گوریون ہوائی اڈہ اب امریکی فوجی اڈے کی شکل اختیار کر چکا ہے اور اسرائیل کے پاس اب کوئی فعال بین الاقوامی ہوائی اڈہ موجود نہیں رہا۔
آپ کا تبصرہ