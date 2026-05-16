دنیا نئے عالمی نظام کے دہانے پر کھڑی ہے، ایرانی اسپیکر قالیباف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر ڈاکٹر محمد باقر قالیباف نے کہا کہ عالمی سیاسی منظرنامہ تیزی سے ایک نئے نظام کی جانب بڑھ رہا ہے، جبکہ حالیہ مزاحمت نے اس تبدیلی کے عمل کو مزید تیز کر دیا ہے۔
چینی صدر شی جن پنگ کے بیان کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا کہ ایک صدی میں نہ دیکھی گئی تبدیلیاں دنیا بھر میں تیزی سے رونما ہو رہی ہیں۔
ایرانی مؤقف کے مطابق ایرانی عوام کی 70 روزہ مزاحمت نے عالمی طاقتوں کے توازن میں جاری تبدیلی کو نئی رفتار دی ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ مستقبل اب گلوبل ساؤتھ، یعنی ترقی پذیر اور ابھرتی ہوئی طاقتوں کے ہاتھ میں ہوگا۔
