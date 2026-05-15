فردوسی کی رزمیہ داستانیں ایرانی قوم کی بہادری کی جیتی جاگتی تصویر ہیں، رہبر انقلاب 

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ سید مجتبی حسینی خامنہ ای نے حکیم ابوالقاسم فردوسی کی یاد اور فارسی زبان کے عالمی دن کے موقع پر اپنے ایک پیغام میں کہا ہے کہ فارسی زبان اور ادب، ایرانی اسلامی تہذیب اور ثقافت کو دنیا بھر میں فروغ دینے کی عظیم صلاحیت رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایرانی قوم نے تیسری مقدس دفاعی جنگ میں بھی گزشتہ دو مسلط کردہ جنگوں کی طرح ثابت کر دیا کہ فردوسی کی رزمیہ داستانیں دراصل ان کی حقیقی زندگی اور بہادرانہ شخصیت کی عکاس ہیں۔
رہبر انقلاب نے مزید کہا کہ شاہنامہ کے انسان ساز، شجاعانہ اور قرآنی تصورات نے ایران کی تمام قومیتوں اور طبقات کو اپنی شناخت، اصالت اور استقلال کے دفاع اور جارح ضحاک صفت دشمنوں کے خلاف متحد رکھا۔
انہوں نے کہا کہ قوم کی یہ عظیم قربانی، مزاحمت اور کامیابی اہل ثقافت، ادب اور فن پر ایک بڑی ذمہ داری عائد کرتی ہے کہ وہ فردوسی کی طرح اٹھ کھڑے ہوں اور عوامی بیداری کے تسلسل میں فنکاروں کی ذمہ داری ادا کریں۔
رہبر معظم انقلاب نے زور دیا کہ اہل قلم اور فنکار فکر، قلم، زبان اور فن کو یکجا کر کے ایرانی قوم کی عظیم جدوجہد اور بیداری کی داستان کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے محفوظ بنائیں۔
انہوں نے اپنے پیغام میں کہا کہ شیطان صفت طاقتوں اور عالمی جارحیت کے خلاف ایرانی قوم کی غیرت مندانہ مزاحمت اور شاندار کامیابی نے عوام کو تہذیبی استقلال کے تحفظ اور امریکی ثقافتی، لسانی اور طرز زندگی کی یلغار کے مقابلے کے لیے مزید تیار کر دیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ثقافتی میدان میں سرگرم افراد کی جدت اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے لسانی اور فکری دفاع کو مضبوط بنایا جائے اور بچوں، نوجوانوں اور نئی نسل کی تربیت و ترقی کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں تاکہ قوم حتمی کامیابی تک زیادہ استقامت کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھ سکے۔
