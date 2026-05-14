جاپان نے ایران کی خصوصی اجازت سے آبنائے ہرمز سے جہاز گزرنے کی تصدیق کر دی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جاپانی وزیر اعظم سانائے تاکائیچی نے تصدیق کی ہے کہ جاپان سے منسلک ایک جہاز ایران کی اجازت کے بعد آبنائے ہرمز سے کامیابی کے ساتھ گزر گیا ہے۔
جاپانی وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا کہ خلیج فارس میں رکا ہوا جاپان سے متعلق ایک جہاز 14 مئی کو کامیابی کے ساتھ آبنائے ہرمز عبور کرکے خلیج فارس سے نکل گیا اور اب جاپان کی جانب روانہ ہے۔ اس جہاز پر چار جاپانی عملے کے افراد موجود ہیں۔
انہوں نے کہا کہ 29 اپریل کو بھی ایک جاپانی جہاز اس راستے سے گزر چکا تھا اور موجودہ پیش رفت کو جاپانی شہریوں کے تحفظ کے تناظر میں ایک مثبت قدم قرار دیا جا رہا ہے۔
سانائے تاکائیچی کے مطابق اس وقت خلیج فارس میں جاپان سے منسلک 39 جہاز موجود ہیں جن میں سے ایک جہاز پر تین جاپانی عملے کے افراد سوار ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ اس پیش رفت کے لیے انہوں نے ذاتی طور پر ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے بات چیت کی، جبکہ جاپان کے وزیر خارجہ اور تہران میں جاپانی سفارت خانے نے بھی اس سلسلے میں سفارتی کوششیں کیں۔
جاپانی وزیر اعظم نے کہا کہ جاپانی حکومت خلیج فارس میں موجود تمام جاپان سے منسلک جہازوں کے جلد اور محفوظ گزرنے کے لیے اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گی۔
ادھر باخبر ذرائع کے مطابق جاپان کی ایک تیل تقسیم کرنے والی کمپنی کا ایک آئل ٹینکر بھی حال ہی میں آبنائے ہرمز سے گزر چکا ہے۔ جہازوں کی نگرانی کرنے والی سروس میرین ٹریفک کے مطابق پاناما کے پرچم تلے چلنے والا آئل ٹینکر اینیوس اینڈیور اس وقت بحیرہ عمان میں موجود ہے اور بحر ہند کی جانب رواں دواں ہے، تاہم اس کی حتمی منزل ابھی واضح نہیں۔
