امریکی پابندیوں کے باوجود آئل ٹینکر آبنائے ہرمز عبور کرنے میں کامیاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بحری نگرانی کے اعداد و شمار سے معلوم ہوا ہے کہ امریکہ کی جانب سے دعوی کردہ آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی کے باوجود ایک بڑا آئل ٹینکر اس اہم آبی گزرگاہ سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا۔
رپورٹ کے مطابق "کوبا (یوری)" نامی یہ سپر آئل ٹینکر، جو کوراساؤ کا جھنڈا استعمال کر رہا ہے، حال ہی میں آبنائے ہرمز عبور کر کے جزیرہ لارک کے مشرقی ساحل پر لنگر انداز ہو گیا ہے۔
یہ آئل ٹینکر سن 2024 سے امریکی پابندیوں کی فہرست میں شامل ہے، کیونکہ اس پر ایرانی تیل چین منتقل کرنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔
امریکہ کا دعوی ہے کہ اس نے آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کر رکھی ہے اور ایران سے منسلک جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، تاہم رپورٹس کے مطابق اب تک کئی ایرانی جہاز اس راستے سے گزر کر خطے میں داخل یا باہر جا چکے ہیں، جس سے ان دعوؤں کی حقیقت پر سوال اٹھ رہے ہیں۔
آپ کا تبصرہ