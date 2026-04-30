امریکہ بند گلی میں پھنس چکا، ہر قسم کے حالات کے لیے مکمل تیار ہیں،جنرل رضائی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، رہبر معظم کے دفاعی مشیر اور سپاہ پاسداران انقلاب کے سابق سربراہ جنرل محسن رضائی نے کہا ہے کہ امریکہ اس وقت مکمل بندگلی میں پھنس چکا ہے، کیونکہ ایک طرف وہ جنگ کو آگے بڑھانا چاہتا ہے اور دوسری طرف اس کے فوجی اس خوف میں مبتلا ہیں کہ اگر میدان میں اترے تو گرفتار ہوسکتے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق جنرل محسن رضائی نے جنگ رمضان کی تازہ صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ آئندہ دو تین دن میں ممکن ہے جنگ میں براہ راست داخل ہونے کا ارادہ کرے، لیکن امریکی فوجی ٹرمپ کو بتا رہے ہیں کہ جنوبی ساحلوں سے کسی بھی کارروائی کی صورت میں امریکی اہلکاروں کے گرفتار ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ مغربی علاقوں سے بھی کارروائی کرسکتا ہے یا تہران میں بمباری جیسے اقدامات انجام دے سکتا ہے، تاہم یہ ان کے پاس آخری منصوبہ رہ گیا ہے۔ امریکی فوجی حکام نے خود ٹرمپ کو متنبہ کیا ہے کہ یہ اصفہان جیسے محدود حملے کی طرح نہیں ہوگا بلکہ اس کا انجام امریکہ کے لیے تباہ کن شکست کی صورت میں نکلے گا، جس میں امریکی بحری جہاز غرق اور فوجی گرفتار ہوسکتے ہیں۔
رہبر معظم کے دفاعی مشیر نے قرآن کریم کی آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ امریکہ مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہے۔ امریکی بحری جہاز خلیج فارس کے جنوبی ممالک میں موجود اپنے ٹھکانوں تک بھی محفوظ طریقے سے نہیں جا سکتے، کیونکہ ایران آبنائے ہرمز پر کنٹرول کے ذریعے انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔
انہوں نے کہا کہ امریکہ کی گزشتہ عسکری منصوبہ بندیاں ناکام ہو چکی ہیں اور اب ان کے آخری آپشنز زیر غور ہیں، جبکہ امریکی حکام اور خود ٹرمپ شدید اضطراب میں مبتلا ہیں۔
جنرل محسن رضائی نے کہا کہ پس پردہ کچھ عناصر اس بحران کو کنٹرول کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن نیتن یاہو اور ٹرمپ جیسے افراد اپنے عدالتی اور سیاسی مقدمات کی وجہ سے بھی شدید دباؤ میں ہیں اور اسی دباؤ کے تحت ایران کے خلاف جنگی راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے امریکہ کے ممکنہ راستوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ایک امکان یہ ہے کہ امریکہ کسی خودکش اقدام کے ذریعے بندگلی سے نکلنے کی کوشش کرے، لیکن اس کے نتائج ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوں گے۔ دوسرا راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ ٹرمپ انتظار کرے اور جنگی ناکامیوں کا ذمہ کانگریس خصوصا ڈیموکریٹس پر ڈال دے تاکہ سیاسی طور پر اپنی پوزیشن بچاسکے۔
انہوں نے مزید کہا کہ امریکہ ایران کے خلاف معاشی اور بحری محاصرہ جاری رکھ سکتا ہے اور سی آئی اے و موساد کے ذریعے ایک نئے انقلاب مخالف منصوبے یا کودیتا کی کوشش بھی کرسکتا ہے، جو ممکنہ طور پر مئی یا جون میں سامنے ہوسکتی ہے۔
سرلشکر رضائی نے آخر میں واضح کیا کہ خطے کی تمام تر صورتحال پر ایران مکمل نگرانی کررہا ہے اور ایران ہر قسم کے خطرے اور جارحیت کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
