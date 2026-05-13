ایران نے امریکا اور اسرائیل کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کر دیا، صہیونی میڈیا کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی اخبار جروزالم پوسٹ نے اپنی ایک رپورٹ میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف جاری نامکمل جنگ اگرچہ تاحال کسی پائیدار سیاسی معاہدے تک نہیں پہنچ سکی، تاہم اس نے خطے کے نظم اور عالمی طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا ہے۔
جروزالم پوسٹ نے ایران کے خلاف جنگ میں امریکا کی اسٹریٹجک ناکامی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ امریکا ایرانی عسکری اور جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچانے میں تو کامیاب رہا، لیکن وہ نہ ایرانی حکومت کا خاتمہ کر سکا اور نہ ہی ایران کے میزائل پروگرام اور افزودہ یورینیم کے ذخائر کو تباہ کر پایا۔
رپورٹ میں کہا گیا کہ اس کے برعکس ایران نے آبنائے ہرمز کو دباؤ کے مؤثر ہتھیار کے طور پر استعمال کرتے ہوئے امریکا اور اس کے اتحادیوں کو بھاری قیمت چکانے پر مجبور کیا، جبکہ ایران اپنی میزائل صلاحیت اور خطے میں اثر و رسوخ برقرار رکھنے میں بھی کامیاب رہا۔
صہیونی اخبار نے مزید لکھا کہ خلیجی ممالک ایک جانب امریکی حمایت کے محتاج ہیں اور دوسری جانب جنگی میدان بننے کے خوف کا شکار ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان خطے میں طاقت کے ماڈل پر اختلافات مزید گہرے ہو گئے ہیں، جبکہ امارات اسرائیل کے ساتھ وسیع تر سکیورٹی تعاون اور توانائی کے متبادل راستوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔
جروزالم پوسٹ نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ چین اور روس نے مغربی اتحاد کی کمزوری اور توانائی بحران سے فائدہ اٹھایا، جبکہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کر کے اپنی سفارتی حیثیت مزید مضبوط بنا لی ہے۔
رپورٹ کے مطابق اسرائیل عسکری کامیابیوں کے باوجود اب تک جنگ کے خاتمے اور خطے کے مستقبل کے حوالے سے کسی واضح سیاسی حکمت عملی سے محروم ہے۔
