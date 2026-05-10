  1. دنیا
10 مئی، 2026، 10:03 AM

جنگ بندی کی خلاف ورزیاں جاری، لبنان پر فاسفورس بمباری کی اطلاعات

جنوبی لبنان میں اسرائیلی حملوں کے دوران سفید فاسفورس والے بم استعمال کیے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی رژیم لبنان میں متعدد بار جنگ بندی کی خلاف ورزی کرنے کے ساتھ ساتھ اس ملک کے خلاف سفید فاسفورس والے بم بھی استعمال کر رہی ہے۔

قدس نیوز کے مطابق، اسرائیلی توپخانے نے آج جنوبی لبنان کے علاقے زوطر شرقی پر حملوں کے دوران سفید فاسفورس پر مشتمل بم استعمال کیے۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عرب ذرائع ابلاغ نے جنوبی لبنان کے علاقے کفر رمان میں اسرائیلی حملوں کے بعد ہونے والی تباہی کی تصاویر بھی جاری کی ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر نقصان دیکھا جا سکتا ہے۔

News ID 1939209

