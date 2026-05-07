صدر پزشکیان کی رہبر انقلاب سے دو گھنٹے سے زائد طویل ملاقات، مختلف امور پر گفتگو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہ ای سے اپنی حالیہ ملاقات کا ذکر کرتے ہوئے اس ملاقات کے ماحول اور ان کی شخصی، اخلاقی اور انتظامی خصوصیات پر روشنی ڈالی۔
صدر پزشکیان نے کہا کہ یہ ملاقات نہایت دوستانہ ماحول میں ہوئی اور گفتگو تقریباً ڈھائی گھنٹے تک جاری رہی۔ انہوں نے کہا کہ اس نشست میں سب سے نمایاں چیز رہبر انقلاب کا انداز گفتگو، ان کا طرز فکر اور ان کا نہایت عاجزانہ اور بے حد مخلص رویہ تھا، جس نے پورے ماحول کو اعتماد، سکون، ہم آہنگی اور براہ راست مکالمے کی فضا میں بدل دیا تھا۔
انہوں نے ملک کے انتظامی نظام میں اتحاد، اعتماد اور ہم آہنگی کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ جب ملک کی اعلیٰ ترین شخصیت اس طرح کے اخلاق، انکساری اور عوامی رویے کے ساتھ ذمہ داران اور عوام سے پیش آتی ہے تو یہ طرز عمل خود بخود پورے انتظامی نظام کے لیے ایک نمونہ بن جاتا ہے۔ ایسا نمونہ جو ذمہ داری کے احساس، عوام کے قریب رہنے اور ان کے مسائل کو حقیقی طور پر سننے پر مبنی ہو، جیسا کہ رہبر انقلاب اپنی عملی زندگی میں اس پر کاربند رہے ہیں۔
صدر نے مزید کہا کہ اس ملاقات میں رہبر انقلاب اسی جذبے کے ساتھ موجود تھے، جس میں سادگی، عاجزی، خلوص اور باہمی احترام نمایاں تھا، اور یہی عوامل گفتگو کے ماحول کو مکمل طور پر کھلا، واضح اور اعتماد سے بھرپور بنا رہے تھے۔
