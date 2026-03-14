ایران پر امریکی_صہیونی جارحیت کا پندرہواں دن، ایرانی میزائلوں نے تباہی مچادی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت کے پندرہویں دن ایرانی مسلح افواج نے کہا ہے کہ اس کے میزائلوں کی ہدف پر لگنے کی صلاحیت میں گزشتہ 48 گھنٹوں کے دوران دو گنا اضافہ ہوا ہے۔
تفصیلات کے مطابق سپاہِ پاسدارانِ انقلاب کی فضائیہ نے آپریشن “وعدہ صادق 4” کے تسلسل میں اسرائیل کے نواتیم فضائی اڈے کو نشانہ بنایا۔
سپاہ پاسداران انقلاب کے کمانڈر سردار سید مجید موسوی نے میدانِ جنگ سے جاری ایک بیان میں کہا کہ گزشتہ دو دنوں میں ایرانی میزائلوں کی ہدف تک پہنچنے کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے اور ایرانی میزائل اب پہلے سے کہیں زیادہ درستگی کے ساتھ دشمن کے اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں۔
امریکہ کو آخری انتباہ
دراین اثناء خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈکوارٹر کے ترجمان نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایران کی تیل، توانائی یا اقتصادی تنصیبات پر حملہ کیا گیا تو خطے میں موجود ان تمام تنصیبات کو نشانہ بنایا جائے گا جن میں امریکی کمپنیوں کا حصہ ہے اور تنصیبات کو مکمل طور پر تباہ کر دیا جائے گا۔
خلیج فارس اور آبنائے ہرمز پر مکمل کنٹرول ہے، ایرانی بحریہ
ایرانی بحریہ کے مطابق خلیج فارس اور آبنائے ہرمز میں کشتیوں کی آمد و رفت پر مکمل نگرانی کی جا رہی ہے۔ امریکی جنگی جہازوں کی ساحلی علاقوں سے دوری اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایران کے ممکنہ ردعمل سے محتاط ہیں۔
