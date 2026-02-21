عراق کے صوبہ الانبار میں خطرناک دہشت گرد سیل کا انکشاف اور سازش ناکام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراق کی سیکیورٹی فورسز نے صوبہ الانبار میں سرگرم ایک خطرناک دہشت گرد سیل کو ختم کرتے ہوئے اس کے ارکان کو ایک بڑے آپریشن کے دوران گرفتار کر لیا ہے۔
سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ یہ سیل الانبار میں سرگرم سب سے خطرناک دہشت گرد گروہوں میں شمار ہوتا تھا۔
ذرائع کے مطابق یہ گروہ صوبہ الانبار کے متعدد شہروں میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بندی کر رہا تھا۔
وسیع پیمانے پر کیے گئے سیکیورٹی آپریشن کے دوران عراقی فورسز نے دہشت گرد گروہ کے ارکان کو گرفتار کیا۔ اطلاعات کے مطابق ملزمان شمالی صوبوں اور الانبار کے درمیان جعلی شناختی دستاویزات استعمال کرتے ہوئے نقل و حرکت کر رہے تھے۔
سیکیورٹی ذرائع کا کہنا تھا کہ یہ کارروائی خفیہ اطلاعات کی بنیاد پر کی گئی، جن میں اس سیل کے ارکان کی نقل و حرکت کی درست نشاندہی کی گئی تھی۔ ذرائع نے انہیں داعش کے باقی ماندہ عناصر قرار دیا۔
