سری لنکا اور بنگلہ دیش کی ایران کو اسلامی انقلاب کی47 ویں سالگرہ پر مبارکباد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سری لنکا اور بنگلہ دیش کے وزرائے خارجہ نے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کو اسلامی انقلاب کی 47 ویں سالگرہ پر مبارکباد دی۔
ایرانی وزیر خارجہ کو بھیجے گئے علیحدہ پیغامات میں سری لنکا اور بنگلہ دیش کے وزرائے خارجہ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی سالگرہ کے موقع پر نیک خواہشات کا اظہار کیا۔
سری لنکا کے وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے قریبی تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تعلقات کو فروغ دینا ایرانی اور سری لنکا کے عوام کے مشترکہ مفادات کے پیش نظر اہم ہے۔
اسی طرح، بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور بنگلہ دیش کے دوستانہ تعلقات ہمیشہ خاص رہے ہیں اور امید ظاہر کی کہ مستقبل میں دوطرفہ تعلقات مزید گہرے اور وسعت پذیر ہوں گے۔
