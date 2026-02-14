ویانا میں ایران، روس اور چین کی اہم مشاورت، جوہری پروگرام پر پیش رفت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران، روس اور چین کے مستقل مشنز نے ویانا میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق امور پر سہ فریقی مشاورت کا ایک اور دور منعقد کیا۔
تینوں ممالک کے سفارتی نمائندے آسٹریا کے دارالحکومت ویانا میں جمع ہوئے جہاں انہوں نے ایران کے جوہری معاملے میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ بات چیت ویانا میں قائم بین الاقوامی اداروں کے لیے ان کے مستقل وفود کی سطح پر ہوئی۔
مشاورت میں ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق جاری معاملات پر توجہ مرکوز کی گئی، جبکہ تینوں فریق ویانا میں کثیر الجہتی فورمز کے اندر باہمی رابطہ اور ہم آہنگی جاری رکھے ہوئے ہیں۔
بین الاقوامی تنظیموں کے لیے ویانا میں روس کے مستقل نمائندے میخائل اولیانوف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا کہ چین، ایران اور روس کے مستقل مشنز نے ایرانی جوہری پروگرام سے متعلق امور پر سہ فریقی مشاورت کا ایک اور دور منعقد کیا ہے۔
