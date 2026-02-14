نیتن یاہو ہمارے ملک آئے تو گرفتار کیا جائے گا، ناروے کے وزیرِ خارجہ کا اعلان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ناروے کے وزیرِ خارجہ اسپن بارت ایدہ نے کہا ہے کہ اگر قابض اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو ان کے ملک کا دورہ کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔
انہوں نے ہفتے کے روز اپنے بیان میں کہا کہ مغربی کنارے کی صورتحال مسلسل خراب ہو رہی ہے اور وہاں پیش آنے والے واقعات دو ریاستی حل کو کمزور کر رہے ہیں۔
ناروے کے وزیرِ خارجہ نے واضح کیا کہ ان کا ملک عالمی فوجداری عدالت کی جانب سے نیتن یاہو اور اسرائیل کے سابق حکام کے خلاف جاری فردِ جرم کی حمایت کرتا ہے، اور اگر یہ شخصیات ناروے کا سفر کرتی ہیں تو انہیں حراست میں لیا جائے گا۔
واضح رہے کہ عالمی فوجداری عدالت نے 21 نومبر کو دو برس قبل نیتن یاہو اور اُس وقت کے اسرائیلی وزیرِ جنگ یوآو گالانت کے خلاف غزہ میں مبینہ طور پر انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگی جرائم کے الزامات پر وارنٹِ گرفتاری جاری کیے تھے۔ اس فیصلے کے تحت عدالت کے رکن ممالک پر لازم ہے کہ وہ مطلوب افراد کی اپنے ہاں موجودگی کی صورت میں انہیں گرفتار کریں۔
