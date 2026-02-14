  1. سياسي
14 فروری، 2026، 2:53 PM

یورپی یونین ایران کے بارے میں اپنا غیر تعمیری مؤقف تبدیل کرے، عباس عراقچی

یورپی یونین ایران کے بارے میں اپنا غیر تعمیری مؤقف تبدیل کرے، عباس عراقچی

ایرانی وزیر خارجہ نے قبرص کے ہم منصب سے ٹیلیفونک گفتگو میں کہا کہ یورپی یونین کی حالیہ پالیسیاں، بالخصوص پاسداران انقلاب کے خلاف اقدامات اور غزہ میں صہیونی مظالم پر خاموشی سے خطے میں عدم توازن بڑھ گیا ہے۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے یورپی یونین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے اپنا غیر تعمیری اور منفی طرزعمل تبدیل کرے۔

تفصیلات کے مطابق عراقچی نے یہ بات قبرص کے وزیر خارجہ کسٹینٹونس کمبوس سے ٹیلیفونک گفتگو میں کہی۔

عراقچی نے گفتگو کے دوران یورپی یونین کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ایران کے خلاف حالیہ اقدامات، خصوصا سپاہ پاسداران انقلاب کو بلیک لسٹ کرنے کی کوشش، تعمیری سفارت کاری کے منافی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ یورپی یونین کی جانب سے غزہ میں صہیونی حکومت کے اقدامات اور جنگی جرائم سے چشم پوشی قابل مذمت ہے۔

ایرانی وزیر خارجہ نے امریکہ کے ساتھ حالیہ بحال ہونے والے مذاکرات کے حوالے سے کہا کہ مذاکرات کا مقصد باہمی احترام اور عملی اقدامات کے ذریعے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔

اس موقع پر قبرصی وزیر خارجہ نے تہران اور واشنگٹن کے درمیان جوہری مذاکرات کی بحالی کا خیرمقدم کیا اور کہا کہ ان کا ملک مذاکراتی عمل میں معاونت کے لیے تیار ہے۔

News ID 1938055

لیبلز

آپ کا تبصرہ

You are replying to: .
    • captcha

    10 ممتاز خبریں

    رپورٹ

    انٹرويو