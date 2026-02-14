ایران کو پرامن جوہری پروگرام کا حق حاصل ہے، IAEA کا اعتراف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافائل گروسی نے میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے دوران کہا کہ ایران کو پرامن شہری جوہری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کا حق حاصل ہے۔
گروسی کے یہ بیانات ایسے وقت سامنے آئے جب 12 روزہ جنگ کے دوران ایرانی جوہری تنصیبات پر حملوں کے بعد ایجنسی کی پوزیشن پر عالمی توجہ جاری ہے، اگرچہ گروسی نے ان حملوں کی رسمی مذمت نہیں کی۔
انہوں نے بتایا کہ IAEA ایران میں معائنہ جاری رکھے ہوئے ہے، تاہم ان معائنوں میں وہ تنصیبات شامل نہیں جو حملوں میں نشانہ بنی تھیں۔ گروسی نے زور دیا کہ ایران کو ایجنسی کے اختیار کا احترام کرنا ہوگا۔
انہوں نے مزید کہا کہ 12 روزہ جنگ نے ایران کے جوہری منظرنامے کو بنیادی طور پر بدل دیا ہے، اور نہ صرف صلاحیتوں بلکہ ایسے ڈھانچے کے حوالے سے بھی تبدیلی آئی ہے جو اب موجود نہیں یا شدید نقصان پہنچ چکا ہے۔
گروسی کے مطابق، جون کی جنگ کے بعد، جسے اسرائیل نے شروع کیا اور امریکہ نے اس میں حصہ لیا، IAEA نے ایران میں دوبارہ داخل ہو کر تنصیبات تک رسائی حاصل کی، سوائے ان جگہوں کے جو بمباری کا شکار ہوئی تھیں۔
انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ تعاون میں کچھ حد تک پیش رفت ہوئی ہے، لیکن مزید تصدیقی اقدامات ضروری ہیں۔ گروسی نے نتیجہ اخذ کیا کہ ایران کے ساتھ جوہری معائنوں پر نیا معاہدہ ممکن ہے، مگر یہ عمل انتہائی مشکل ہوگا۔
