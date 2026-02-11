پاکستانی صدر کی انقلاب اسلامی کی سالگرہ پر مبارکباد

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، پاکستانی صدر آصف علی زرداری نے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنہای کو انقلابِ اسلامی کی 47ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کی ہے۔
پاکستانی صدر نے اپنے پیغام میں ایران کی عوام کے لیے خوشحالی اور امن کی دعائیں کیں اور پاکستان و ایران کے دیرینہ برادرانہ تعلقات کو اجاگر کیا۔
صدر کے دفتر نے اپنے بیان میں کہا کہ صدر آصف علی زرداری آیت اللہ سید علی خامنہای اور ایرانی عوام کو انقلابِ اسلامی کی 47ویں سالگرہ پر مبارکباد پیش کرتے ہیں، پاکستان و ایران کے گہرے برادرانہ تعلقات کو دہرایا اور امن و خوشحالی کی دعائیں کیں۔
