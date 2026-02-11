ایران کے خلاف تمام بیرونی سازشیں ناکام ہو گئیں، حزب اللہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان کی حزب اللہ نے ایران کے اسلامی انقلاب کی ۴۷ویں سالگرہ کے موقع پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ گزشتہ ۴۷ سالوں میں ایران کے خلاف تمام سازشیں ناکام ہو چکی ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ ۱۱ فروری ۱۹۷۹ کو انقلاب کی کامیابی کے بعد سے امریکہ، مغربی ممالک اور اسرائیل کی طرف سے ایران کو الگ تھلگ کرنے اور بالآخر اسلامی جمہوریہ کو ختم کرنے کی کوششیں کی گئی، لیکن ایران کی مسلسل ترقی اور پچھلے تقریباً پانچ دہائیوں کا تعمیری سفر یہ ظاہر کرتا ہے کہ تمام سازشیں مکمل طور پر ناکام رہی ہیں۔
حزب اللہ نے اس بات پر زور دیا کہ انقلاب کی آزادی پسند وژن اور قوم سازی کے اصولوں نے ہر بیرونی منصوبے کو ناکام بنایا ہے۔
مزید برآں، حزب اللہ نے رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ سید علی خامنہ ای، ایرانی حکام اور ایرانی قوم کو اس موقع پر مبارکباد پیش کی۔
