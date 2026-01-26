  1. دنیا
یمن کا سخت انتباہ: بحیرۂ احمر میں دشمن کے جہازوں کے خلاف کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ+ویڈیو

انصاراللہ کے قریبی میڈیا اکاؤنٹ نے ویڈیو جاری کرتے ہوئے باب المندب اور بحیرۂ احمر میں دوبارہ حملوں کا اشارہ دے دیا۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مقاومتی تحریک انصاراللہ سے قریبی تعلق رکھنے والے میڈیا اکاؤنٹ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے بحیرۂ احمر اور آبنائے باب المندب میں متخاصم جہازوں کے خلاف دوبارہ عسکری کارروائیوں کا عندیہ دے دیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق، ’یمن کی جنگی خبریں نشر کرنے والے میڈیا اکاونٹ الاعلام الحربی نے "ہہت جلد" کے عنوان سے ایک مختصر وڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو میں یمن کے مسلح ڈرونز اور ماضی میں کیے گئے حملوں کی مناظر شامل ہیں، جن میں بحیرۂ احمر میں نشانہ بنائے گئے جہاز دکھائے گئے ہیں۔

رپورٹ کے مطابق، اس وڈیو پیغام کو خطے میں امریکہ کی حالیہ جارحانہ کارروائیوں اور امریکی صدر کی جانب سے دی گئی عسکری دھمکیوں کے تناظر میں نہایت اہم سمجھا جا رہا ہے۔

مبصرین کے مطابق، یہ پیغام اس بات کی علامت ہے کہ یمنی مسلح افواج خطے میں کسی بھی نئی کشیدگی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔

یاد رہے کہ اس سے قبل بھی یمن نے فلسطین کی حمایت میں بحیرۂ احمر میں اسرائیل سے منسلک یا اس کے حامی جہازوں کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد عالمی بحری نقل و حمل شدید دباؤ کا شکار ہوگئی تھی۔

