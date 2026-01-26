یمن کا سخت انتباہ: بحیرۂ احمر میں دشمن کے جہازوں کے خلاف کارروائیاں دوبارہ شروع کرنے کا عندیہ+ویڈیو

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمن کی مقاومتی تحریک انصاراللہ سے قریبی تعلق رکھنے والے میڈیا اکاؤنٹ نے ایک ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے بحیرۂ احمر اور آبنائے باب المندب میں متخاصم جہازوں کے خلاف دوبارہ عسکری کارروائیوں کا عندیہ دے دیا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، ’یمن کی جنگی خبریں نشر کرنے والے میڈیا اکاونٹ الاعلام الحربی نے "ہہت جلد" کے عنوان سے ایک مختصر وڈیو پیغام جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو میں یمن کے مسلح ڈرونز اور ماضی میں کیے گئے حملوں کی مناظر شامل ہیں، جن میں بحیرۂ احمر میں نشانہ بنائے گئے جہاز دکھائے گئے ہیں۔
رپورٹ کے مطابق، اس وڈیو پیغام کو خطے میں امریکہ کی حالیہ جارحانہ کارروائیوں اور امریکی صدر کی جانب سے دی گئی عسکری دھمکیوں کے تناظر میں نہایت اہم سمجھا جا رہا ہے۔
مبصرین کے مطابق، یہ پیغام اس بات کی علامت ہے کہ یمنی مسلح افواج خطے میں کسی بھی نئی کشیدگی کا بھرپور جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔
یاد رہے کہ اس سے قبل بھی یمن نے فلسطین کی حمایت میں بحیرۂ احمر میں اسرائیل سے منسلک یا اس کے حامی جہازوں کو نشانہ بنایا تھا، جس کے بعد عالمی بحری نقل و حمل شدید دباؤ کا شکار ہوگئی تھی۔
آپ کا تبصرہ