سعودی عرب میں خلیج فارس تعاون کونسل کی مشترکہ فوجی مشقیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سعودی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ سعودی عرب میں ہونے والی اس مشترکہ فوجی مشق میں خلیج فارس تعاون کونسل (PGCC) کے تمام رکن ممالک کی افواج شریک ہیں، جس کا مقصد جنگی تیاری میں اضافہ اور مشترکہ آپریشنل ہم آہنگی کو مزید مضبوط بنانا ہے۔
وزارت دفاع کے مطابق یہ مشقیں شریک افواج کے درمیان روابط کو بہتر بنانے اور ایک متحدہ عملی ماحول میں مشترکہ منصوبہ بندی اور کارروائی کی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے ترتیب دی گئی ہیں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ مشقوں میں مختلف طریقہ کار، عملی آزمائشیں اور فیلڈ منظرنامے شامل ہیں، جن کا مقصد افواج کی تیاری کی سطح اور ممکنہ خطرات کے مقابلے میں ان کے ردعمل کی صلاحیت کو جانچنا ہے۔
سعودی وزارت دفاع کے مطابق ان سرگرمیوں کا ہدف شریک یونٹس کے درمیان ہم آہنگی کو مضبوط بنانا اور انہیں ایک دفاعی نظام کے طور پر مزید مؤثر بنانا ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان مشقوں کے ذریعے عسکری تصورات کو یکجا کرنے، عملی تجربات کے تبادلے کی حوصلہ افزائی کرنے اور موجودہ و آئندہ چیلنجز کے تناظر میں شریک افواج کی فیلڈ صلاحیتوں کو ترقی دینے پر بھی توجہ دی جا رہی ہے۔
