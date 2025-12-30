وینزویلا کی خودمختاری کے خلاف کسی بھی دھمکی کو قبول نہیں کریں گے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزیرِ خارجہ سید عباس عراقچی نے کاراکاس میں ایرانی سفارت خانے کے حکام کے ساتھ ویبنار کے ذریعے رابطہ کیا۔ اس میٹنگ میں وینزویلا میں ایران کے سفیر علی چگنی نے تہران اور کاراکاس کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے لیے اٹھائے گئے اقدامات پر ایک جامع رپورٹ پیش کی۔
وزیر خارجہ عباس عراقچی نے وینزویلا کی صورتحال پر گفتگو کرتے ہوئے ایران کے اس اصولی موقف کا اعادہ کیا کہ تہران کسی بھی ایسی حرکت یا اقدام کو مسترد کرتا ہے جو وینزویلا کی سالمیت کو خطرے میں ڈالے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی عوام اور حکومت وینزویلا کے بہادر عوام کی اپنی آزادی کے تحفظ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔
وزیرِ خارجہ نے زور دے کر کہا کہ وینزویلا کے عوام کو امریکہ کے غیر قانونی اور یکطرفہ اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے قومی اتحاد کو برقرار رکھنا چاہیے۔ انہوں نے وینزویلا کے قومی مفادات کے دفاع کے لیے تہران کے ہر ممکن تعاون کا یقین دلایا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ رابطہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب امریکہ کی جانب سے لاطینی امریکہ کے ممالک پر دباؤ میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ایران اور وینزویلا، جو دونوں ہی ظالمانہ پابندیوں کا شکار ہیں، اپنی اقتصادی اور سیاسی شراکت داری کو بڑھا کر ایک مضبوط مزاحمتی بلاک تشکیل دے رہے ہیں۔
