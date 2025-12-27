سپاہ پاسداران انقلاب کی تہران میں وسیع پیمانے پر فوجی مشقیں

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب نے تہران کے مختلف علاقوں میں کے نام سے وسیع پیمانے پر فوجی مشقیں کامیابی کے ساتھ انجام دی ہیں۔
سپاہ پاسداران کے ثار اللہ ہیڈکوارٹر کے ڈپٹی کمانڈر کے مطابق، مشقوں میں زمینی، فضائی اور اطلاعاتی یونٹس نے حصہ لیا اور ان کا مقصد فوجی دستوں کی فوری تعیناتی، مخصوص آپریشنل علاقوں میں تیزی سے پوزیشن سنبھالنا اور دفاعی مناظر کی عملی مشق کرنا تھا۔
انہوں نے کہا کہ دارالحکومت میں تعینات سپاہ پاسداران کے یونٹس کی دفاعی صلاحیت ایران کی وسیع سکیورٹی حکمت عملی کا حصہ ہے، جس کا مقصد داخلی استحکام برقرار رکھنا اور ملک میں کسی بھی غیر مستحکم کرنے والی کارروائی کو روکنا ہے۔
اسی دوران، آئی آر جی سی کے سید الشہداء کور کے کمانڈر نے بتایا کہ "الی بیت المقدس 16" مشق دو مراحل میں ترتیب اور انجام دی گئی۔ پہلے مرحلے کو دسمبر کے آغاز میں صوبے کے تمام بسیج بٹالینز کی شمولیت کے ساتھ مکمل کیا گیا۔
دوسرے مرحلے میں دفاعی آپریشنز پر توجہ دی گئی اور سات آپریشنل محاذوں پر پانچ فرضی دفاعی مشن انجام دیے گئے۔ اس دوران بسیج فورسز نے فوجی ساز و سامان اور گولہ بارود استعمال کرتے ہوئے عملی مشقیں کیں۔
یہ مشقیں آئی آر جی سی کی دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنانے اور ملک کی سکیورٹی کو یقینی بنانے کی مستقل کوششوں کا حصہ ہیں۔
