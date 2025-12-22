میزائل پروگرام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا، ایرانی وزارت خارجہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ نے واضح کیا ہے کہ دفاعی میزائل پروگرام صرف ملک کی خودمختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے تیار کیا گیا ہے اور اس پر مذاکرات یا کسی قسم کا معاہدہ نہیں ہوسکتا۔
تفصیلات کے مطابق وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں کہا کہ ایران کے دفاعی میزائل پروگرام کا مقصد ملک کو کسی بھی جارحانہ حملے سے محفوظ رکھنا ہے۔ ایران کا میزائل پروگرام ملک کے دفاع کے لیے ہے، مذاکرات کے لیے نہیں۔ ایران کی دفاعی صلاحیتیں کسی بھی دشمن کو حملے سے روکنے کے لیے حاصل کی گئی ہیں اور یہ بحث کا موضوع نہیں بن سکتیں۔
بقائی نے مغربی ممالک کے دوہری رویے پر بھی تنقید کی اور کہا کہ ایران کے دفاعی میزائل پروگرام کو خطرہ ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ اسرائیل کو جدید ہتھیار فراہم کیے جارہے ہیں۔ یہ واضح تضاد اور اخلاقی ناکامی ہے، جس کا امریکہ اور اسرائیل کے حامی ممالک ذمہ دار ہیں۔
ترجمان نے کہا کہ مسلح افواج ملک کے دفاع کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ ایرانی قوم اور ادارے اپنے فرائض پر توجہ مرکوز اور اپنے کام جاری رکھیں گے۔
