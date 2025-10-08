اسلامی ممالک باہمی اتحاد کے ذریعے صہیونی مظالم کا سدباب کرسکتے ہیں، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیاں نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے اور اگر امت مسلمہ ایک جسم کی مانند متحد ہوجائے تو صہیونی حکومت کو نہ فلسطین پر مظالم ڈھانے کی جرأت ہوگی اور نہ ہی دیگر ممالک پر حملے کرنے کی۔
انڈونیشیا کے نئے سفیر رولیانشاه سوامیرات کی اسنادِ سفارت وصول کرنے کی تقریب میں انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی خارجہ پالیسی کا محور اسلامی ممالک کے ساتھ ہمہ جہت تعاون اور تعلقات کو فروغ دینا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہم تمام مسلم ممالک کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہے کہ امت مسلمہ کو اتحاد و یکجہتی کے ساتھ دشمنانِ اسلام کے خلاف ایک جسم کی مانند کھڑا ہونا چاہیے۔
صدر نے زور دیا کہ اسلامی ممالک کو علمی، ثقافتی، اقتصادی، سیاسی، سماجی اور دفاعی شعبوں میں باہمی روابط کو فروغ دینا چاہیے تاکہ امت مسلمہ متحد ہو کر صہیونی مظالم کا مؤثر جواب دے سکے۔
مسعود پزشکیاں نے بین الاقوامی فورمز پر اسلامی جمہوریہ ایران کی حمایت پر انڈونیشیا کی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ سفیروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان ہر شعبے میں تعلقات کو مضبوط بنائیں۔ ایران انڈونیشیا کے ساتھ تمام شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔
صدر ایران نے انڈونیشیا کے صدر کو دورۂ ایران کی دعوت دیتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید گہرا اور مضبوط کرے گا۔
تقریب میں انڈونیشیا کے نئے سفیر رولیانشاه سوامیرات نے اسلامی جمہوریہ ایران میں اپنی تعیناتی پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی سفارتی مدت کے دوران دونوں حکومتوں، نجی شعبے اور عوام کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں صرف کریں گے۔
انہوں نے فلسطین کے مسئلے پر اپنے ملک کے مؤقف کو دہراتے ہوئے کہا کہ انڈونیشیا فلسطینی عوام کی حمایت کو نہایت اہم سمجھتا ہے اور اس راہ میں اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ قریبی تعاون جاری رکھے گا۔
انہوں نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ جوہری ٹیکنالوجی حاصل کرنا ایران کا مسلمہ حق ہے۔
آپ کا تبصرہ