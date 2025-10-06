ایرانی نیول کمانڈر روس پہنچ گئے، کیسپین نیول سمٹ میں شریک ہوں گے

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے نیول کمانڈر ریئر ایڈمرل شہرام ایرانی روس پہنچ گئے جہاں ایران کے سفیر کاظم جلالی اور روسی نیوی کے ڈپٹی کمانڈر وائس ایڈمرل ولادیمیر زمٹسوف نے پُلکوفو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کیا۔
اپنے قیام کے دوران، ریئر ایڈمرل ایرانی روسی نیوی کے کمانڈر سے ملاقات کے علاوہ کیسپین سی نیول کمانڈرز سمٹ میں شرکت کریں گے، اور آذربائیجان و قازقستان کے نیول چیفز کے ساتھ ملاقاتیں بھی کریں گے۔
اس کے علاوہ، وہ خلیج فن لینڈ میں کئی نیول بیسز، روسی جنگی جہاز فریگیٹ ایڈمرل گریگورووچ، اور روسی نیول میوزیم کا دورہ بھی کریں گے۔
ایرانی اور روسی نیوی کے درمیان حالیہ برسوں میں قریبی تعاون رہا ہے۔ ہر سال روسی حکام ایرانی نیول کمانڈرز کو نیوی ڈے کی تقریبات میں مدعو کرتے ہیں۔
دونوں ممالک کے درمیان حال ہی میں بحری مشقیں ہوئیں جن میں دونوں ممالک کے بحری جہاز شریک تھے۔
آپ کا تبصرہ