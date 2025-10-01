فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے کا خدشہ، فون جام ہو سکتا ہے سفر نہیں، مشتاق احمد خان کا ویڈیو پیغام

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سماجی رابطے کے پلیٹ فارم ایکس (ٹوئٹر) پر جاری کردہ ویڈیو میں مشتاق احمد خان نے بتایا کہ دور سے اسرائیلی جنگی جہاز نظر آنا شروع ہو چکے ہیں، جس کے بعد حملے کا امکان مزید بڑھ گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہم نے ہنگامی صورتحال کے پیشِ نظر حفاظتی جیکٹس پہن لی ہیں، لیکن ہمارا سفر رکے گا نہیں۔
اپنے پیغام میں مشتاق احمد خان نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل نے ان کا موبائل فون جام کر دیا ہے، جس کے باعث وہ گزشتہ 36 گھنٹوں سے کسی سے رابطے میں نہیں ہیں ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل میرا فون جام کرسکتا ہے، لیکن غزہ کی طرف ہمارا سفر نہیں روک سکتا۔
اس جملے کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا موبائل فون سمندر میں پھینک دیا، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ چاہے ہم سمندر میں مچھلیوں کی خوراک بن جائیں یا اسرائیلی ڈرون کا نشانہ، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ غزہ کی طرف سفر جاری رہے گا۔
ساتھ ہی انہوں نے پاکستانی عوام سے اپیل کی کہ اگر آپ غزہ نہیں جا سکتے تو اسلام آباد میں امریکی سفارتخانے کے سامنے پرامن احتجاج کریں اور فلسطینی عوام کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔
یاد رہے کہ اسرائیل نے اس سے قبل غزہ کے لیے امداد لانے والی کشتیوں میڈلین اور حنظلہ کو بھی روک لیا تھا۔
