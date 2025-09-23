غزہ میں اسرائیلی لشکرکشی کے دوران مزاحمت کاروں کا اینٹی ٹینک حملہ، اسرائیلی فوجی کی ہلاکت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی صحافی نے کان نیوز کو بتایا کہ گزشتہ روز دوپہر فلسطینی مزاحمتی فورسز نے غزہ شہر میں اسرائیلی فوج کے ایک ٹینک پر اینٹی ٹینک راکٹ داغا۔
اس حملے کے نتیجے میں اسرائیلی کرنل شاحار بوزغلو ہلاک ہو گئے۔
بلومنتال نے کہا کہ اس فوجی کی ہلاکت کے ساتھ، غزہ شہر پر حالیہ دو ہفتے کی لشکرکشی کے دوران اسرائیلی فوج کے پہلے جانی نقصان کی تصدیق ہوئی ہے۔
گذشتہ روز، اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ فلسطینی مزاحمت کی جانب سے اینٹی ٹینک راکٹ حملے میں پانچ مزید اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔
