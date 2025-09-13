یمن کا اسرائیل پر کاری وار، تل ابیب میں خوف و ہراس

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، یمنی مسلح افواج نے اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب میں حساس مقامات کو ہائپر سونک بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنایا ہے جس کے نتیجے میں غاصب صہیونی پناہ گاہوں کی جانب بھاگنے پر مجبور ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق یمنی فوج کے ترجمان میجر جنرل یحیی نے کہا ہے کہ فلسطین 2 نامی کلسٹر وار ہیڈ سے لیس ہائپر سونک میزائلوں سے مقبوضہ یافا میں اہم اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔
انہوں نے کہا کہ یہ کارروائی مکمل طور پر کامیاب رہی اور اسرائیلیوں میں شدید خوف کی لہر دوڑ گئی۔
ترجمان نے واضح کیا کہ یمنی عوام فلسطینیوں کی جدوجہد کی بھرپور حمایت جاری رکھیں گے۔
ترجمان نے واضح کیا کہ صہیونی حکومت کی جانب سے یمن پر کسی بھی جارحیت کا جواب مزید سخت دیا جائے گا۔
