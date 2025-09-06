برازیل، فلسطین کے حق میں احتجاج، اسرائیل کو اسٹیل کی ترسیل روکنے کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، برازیل میں حمایت فلسطین مہم کے تحت فلسطین کے حامیوں نے گزشتہ روز سانتوس شہر کی کونسل اور بندرگاہ کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
احتجاج کرنے والوں نے فلسطین کے حق میں غزہ میں صہیونی مظالم کے خلاف نعرے لگائے اور اعلی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل کو بھیجی جانے والی اسٹیل کی ترسیل کو روکیں۔
مظاہرین نے کہا کہ یہ اسٹیل اسرائیل کی دفاعی صنعت میں استعمال ہوسکتا ہے اور غزہ میں جاری جنگ کو مزید بڑھا سکتا ہے۔
یہ احتجاج ایک وسیع عالمی مہم کا حصہ ہے، جس کا مقصد دنیا بھر کی کمپنیوں اور اداروں پر دباؤ ڈالنا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ کسی بھی اقتصادی تعاون کو ختم کریں۔
