نتن یاہو کا ہنگامی سکیورٹی اجلاس، فلسطین کے تازہ ترین حالات پر غور

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ایک اہم سیاسی اور سکیورٹی اجلاس طلب کیا ہے جس کا مقصد یورپی ممالک کی جانب سے آئندہ ستمبر میں فلسطینی ریاست کے طور پر تسلیم کرنے کی ممکنہ کوششوں کے حوالے سے تل ابیب کی حکمت عملی کا جائزہ لینا ہے۔
صہیونی ذرائع ابلاغ کے مطابق، انتہا پسند وزیر خزانہ بزلیل اسموتریچ ممکنہ طور پر مغربی کنارے پر مکمل کنٹرول اور فلسطینی اتھارٹی کی حکومت تحلیل کرنے کا مطالبہ بھی کرسکتے ہیں۔
واضح رہے کہ نیویارک میں فرانس اور سعودی عرب کی صدارت میں فلسطین کے حوالے سے منعقدہ کانفرنس کے اختتام پر متعدد ممالک اس بات کا اعلان کرچکے ہیں کہ وہ آئندہ ستمبر میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں فلسطین کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔
آپ کا تبصرہ