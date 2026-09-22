امریکہ اور چین میں تجارتی جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق نہ ہو سکا، فائننشال ٹائمز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، امریکی وزیرِ خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور چینی وزیر اعظم کے معاون حہ لی فنگ کے درمیان نیویارک میں ہونے والے مذاکرات میں تجارتی جنگ بندی میں توسیع پر اتفاق نہیں ہو سکا۔
اس رپورٹ کے مطابق، دونوں فریقوں کے درمیان بنیادی اختلاف جنگ بندی میں توسیع کی مدت پر ہے۔ امریکہ اسے مزید چھ ماہ تک بڑھانا چاہتا ہے، جبکہ چین چاہتا ہے کہ یہ معاہدہ ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی مدت کے اختتام تک برقرار رہے۔
فائننشال ٹائمز کے ایک ذرائع نے مزید بتایا کہ واشنگٹن کا خیال ہے کہ چین نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو نایاب عناصر کی فراہمی سے متعلق اپنی ذمہ داریوں میں سے صرف تقریباً دو تہائی پر عمل کیا ہے۔
تاہم، بیسنٹ نے کہا ہے کہ دونوں فریق تجارت میں استحکام برقرار رکھنا چاہتے ہیں؛ ایسا استحکام جو گزشتہ ایک سال کے دوران دونوں ممالک کے تجارتی تعلقات میں پیدا ہوا ہے۔
یہ مذاکرات چین کے صدر شی جن پنگ کے امریکہ کے سرکاری دورے سے قبل ہوئے ہیں۔ شی جن پنگ، ٹرمپ کی دعوت پر 23 سے 25 ستمبر تک امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔
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