سپاہِ تہران کی عوام سے ’’جان فدایانِ ایران‘‘ مہم میں شرکت کی دعوت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی تہران میں ولی فقیہ کے نمائندے حجت الاسلام سرفراز نے موجودہ حساس حالات کی اہمیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے عوام اور معاشرے کے مختلف طبقات سے اپیل کی کہ آج جمعہ کے روز منعقد ہونے والی عوامی مشق اور عظیم اجتماع ’’جان فدایانِ ایران‘‘ میں شرکت کریں۔
حجت الاسلام سرفراز نے کہا کہ آج اس حساس مرحلے میں اتحاد اور باہمی یکجہتی کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ بلند ہو رہی ہے۔ اس سرزمین کے حلفیہ دشمن ہماری قوم کے درمیان اختلاف اور مایوسی پیدا کرنے کے درپے ہیں، لیکن ہم مختلف مواقع پر اپنی پُرجوش شرکت کے ذریعے ہرزہ سرائی کرنے والوں کے منہ پر زوردار طمانچہ ماریں گے۔
انہوں نے یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ مشقیں صرف فوجی مظاہرے نہیں ہیں؛ مزید کہا کہ یہ اجتماعات بیرونی خطرات کے مقابلے میں ہمارے ملک کی مسلح افواج کی طاقت، آمادگی اور ہوشیاری کا مظہر ہیں۔ اس عظیم مشق میں آپ کی شرکت، سلامتی اور قومی اقتدار کے محافظوں کے لیے قوم کی بھرپور حمایت کی علامت ہے۔ آپ کی یہ شرکت ہمارے جان نثار اہلکاروں کے حوصلوں کو مزید بلند کرے گی اور دنیا کو یہ واضح پیغام دے گی کہ ایرانی قوم ہمیشہ نظام کی حامی اور اپنی اقدار کی محافظ ہے۔
انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ عوامی اجتماعات ایرانی قوم کے اتحاد، یکجہتی اور باہمی ہم آہنگی کے بے مثال مظاہر ہیں، کہا کہ ان اجتماعات میں ہم ایک آواز ہو کر انقلاب کے آرمانوں، اسلامی اقدار اور قومی مفادات کا نعرہ بلند کرتے ہیں اور ثابت کرتے ہیں کہ چیلنجز کے مقابلے میں ہم متحد اور یک زبان ہیں۔ ان اجتماعات میں آپ کی شرکت دشمنوں کے منہ پر زوردار طمانچہ ہے اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ ایرانی قوم اپنے اتحاد و یکجہتی کے ذریعے ہر مشکل اور چیلنج سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔
تہران کی سپاہ پاسدارانِ انقلابِ اسلامی میں ولی فقیہ کے نمائندے نے آخر میں تہران کے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی عزیز عوام کی شرکت، ایران کی طاقت اور سلامتی کی ضمانت ہے۔
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