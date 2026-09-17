ایران جنگ ٹرمپ کے گلے میں ہڈی؛ ٹرمپ اور اس کے ہم جماعتوں کے درمیان شدید اختلافات

مہر خبررساں ایجنسی نے سی این این کے حوالے سے بتایا ہے کہ امریکی ایوانِ نمائندگان نے مقامی وقت کے مطابق منگل کے روز ایک قرارداد منظور کی، جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ایران کے خلاف جنگ ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اس قرارداد کو سینیٹ سے بھی منظوری درکار ہے اور سینیٹ سے منظوری کی صورت میں بھی ٹرمپ کے ویٹو کے ذریعے اسے مسترد کیا جا سکتا ہے۔
لیکن وسط مدتی انتخابات سے صرف چند ہفتے قبل ہونے والی یہ ووٹنگ ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے جنگ سے نمٹنے کے طریقۂ کار پر ایک اہم سیاسی تنقید سمجھی جا رہی ہے۔
واضح رہے یہ تیسری بار ہے کہ ایوانِ نمائندگان نے ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ امریکی فوجیوں کو ایران کے ساتھ جاری تنازع سے واپس بلائیں۔ تاہم ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ یہ ووٹنگ اب تک ان کی سب سے اہم کوشش ہے۔
یاد رہے اس بار 7 ریپبلکن ارکان نے اس قرارداد کی حمایت کی، جبکہ اس سے قبل پیش کی گئی دو قراردادوں میں صرف 4 ریپبلکن ارکان نے حق میں ووٹ دیا تھا۔
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