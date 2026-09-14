سعودی عرب کی اہم تیل پائپ لائن کو شدید نقصان، گارڈین

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق روزنامہ گاردین نے انکشاف کیا ہے کہ سیٹلائٹ تصاویر سعودی عرب کی مرکزی پائپ لائنوں کو پہنچنے والے نقصانات کی شدت ظاہر کرتی ہیں۔ سعودی حکام نے مشرق سے بحیرہ احمر تک جانے والی مرکزی تیل پائپ لائن پر حملے سے ہونے والے نقصانات کی تفصیلات ظاہر نہیں کی ہیں۔
اخبار کے مطابق سعودی عرب کے تیل کے خریداروں کا خیال ہے کہ اس ملک کے برآمدی ذخائر ختم ہو جائیں گے، کیونکہ بحیرہ احمر تک تیل پہنچانے والی مرکزی پائپ لائن دوبارہ فعال نہیں ہو سکی ہے۔
گارڈین نے مزید کہا کہ اس صورتحال کے باعث دنیا میں تیل کی فراہمی کا چار فیصد حصہ متاثر ہو سکتا ہے۔ سیٹلائٹ تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی اس اسٹریٹجک پائپ لائن کا پمپنگ اسٹیشن بری طرح متاثر ہوا ہے۔
اس سے قبل روسی میڈیا آر ٹی نے اس پائپ لائن کو سعودی عرب کی برآمدات کی ڈھال قرار دیتے ہوئے لکھا تھا کہ اس واقعے کی اہمیت صرف ایک پائپ لائن کے بند ہونے تک محدود نہیں ہے، بلکہ آبنائے ہرمز میں کسی رکاوٹ کی صورت میں سعودی تیل کی برآمدات کے چند متبادل راستوں میں سے ایک راستہ بھی اب مشکلات کا شکار ہو گیا ہے۔
تین صنعتی ذرائع نے بتایا کہ ینبع ٹرمینل میں صرف 5 سے 7 روز کی تیل برآمد کرنے کی گنجائش کے لیے ذخائر موجود ہیں۔ سعودی عرب نے بحیرہ احمر میں عین السخنہ اور بحیرہ روم میں سیدی کریر کی بندرگاہوں پر بھی کچھ مقدار میں تیل ذخیرہ کر رکھا ہے، تاہم پائپ لائن کی سرگرمیاں بحال نہ ہونے کی صورت میں یہ ذخائر بھی بالآخر ختم ہوجائیں گے۔
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