عراق کو ہمسایہ ممالک کے خلاف حملوں کا اڈہ نہیں بننے دیں گے، الزیدی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، عراقی وزیراعظم اور مسلح افواج کے کمانڈر ان چیف علی فالح الزیدی نے کہا ہے کہ عراق کو دوسروں کے تنازعات کا میدان یا ہمسایہ ممالک کے خلاف حملوں کے لیے استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔
الزیدی نے عراق کے اعلیٰ افسران کے تربیتی کورس کے فارغ التحصیل افسران اور سکیورٹی و انتظامی ترقی کے ادارے کے طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک کے امن و سلامتی کو متاثر کرنے کی تخریبی کوششیں عراقی عوام کے اتحاد اور حکومت و مسلح افواج کے ساتھ ان کے تعاون کے سامنے ناکام ہوں گی۔
انہوں نے حکومت کی جانب سے سکیورٹی اداروں کی حمایت اور ان کی ترقی کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عراقی سکیورٹی ادارے مضبوط ہونے سے دشمنوں کی ملک کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششیں ناکام ہوں گی۔
عراقی وزیراعظم نے مزید کہا کہ ہم ایک بار پھر عراق کے آزادانہ فیصلوں کے تحفظ، ریاستی اختیار کو مضبوط بنانے، معیشت کی اصلاح اور بدعنوانی کے خلاف جدوجہد کے راستے پر آگے بڑھنے کے عزم کا اعلان کرتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ عراقی شہریوں کے حقوق کا تحفظ اور آئین میں موجود ضمانتوں کو یقینی بنانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔
الزیدی نے آخر میں کہا کہ حکومت سکیورٹی اداروں کی حمایت اور ان کی ترقی کے لیے پرعزم ہے اور شہریوں اور ریاستی اداروں کے درمیان اعتماد سازی کے لیے ان اداروں کی پیشہ ورانہ کارکردگی پر انحصار کیا جائے گا۔
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