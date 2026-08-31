کرغزستان میں پزشکیان اور مودی کی ملاقات؛ امریکی بعض عناصر جنگ میں مفادات دیکھتے ہیں، پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے شنگھائی تعاون تنظیم اور شنگھائی پلس کے رکن ممالک کے سربراہان کے اجلاس کے موقع پر ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے حالیہ جنگ کے دوران نئی دہلی کی جانب سے اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ تعاون اور حمایت پر اظہارِ تشکر کرتے ہوئے خطے میں امن و سلامتی کے قیام کے لیے سفارتی کوششوں کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔
ایرانی صدر نے علاقائی صورتحال کے حوالے سے اسلامی جمہوریہ ایران کے مؤقف کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے آغاز ہی سے ہماری کوشش رہی ہے کہ امن و سلامتی کو یقینی بنایا جائے اور مسائل کو بات چیت اور مذاکرات کے ذریعے حل کیا جائے؛ تاہم افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ امریکیوں نے سفارتی طریقۂ کار سے فائدہ اٹھانے کے بجائے جنگ، عدم تحفظ اور طاقت کے ذریعے اپنی مرضی مسلط کرنے کا راستہ اختیار کیا۔
پزشکیان نے زور دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے کبھی جنگ کا خیرمقدم نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ عوام کو خطرات اور بدامنی سے محفوظ رکھیں اور ان کے لیے امن، سکون اور سلامتی کے حصول کی راہ ہموار کریں۔
انہوں نے مسائل کے حل کے لیے ہونے والے معاہدوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران نے ان معاہدوں کے تحت اپنی ذمہ داریوں کی ہمیشہ پاسداری کی ہے، لیکن افسوس کہ امریکی فریق نے اپنے وعدوں پر عمل نہیں کیا۔ اس کے باوجود ہم اب بھی معاہدے اور مفاہمت کی راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ہے کہ جنگ کا جاری رہنا نہ ہمارے مفاد میں ہے، نہ خطے کے حق میں اور نہ ہی انسانیت کے مفاد میں۔
پزشکیان نے کہا کہ عقل و منطق کا تقاضا ہے کہ جنگ اور جنگ پسندی سے گریز کیا جائے۔
انہوں نے مزید کہا کہ بدقسمتی سے امریکہ کے اندر ایسے حلقے موجود ہیں جو جنگ کے تسلسل میں اپنے مفادات دیکھتے ہیں اور لڑائی جاری رکھنا چاہتے ہیں؛ تاہم ہمارا یقین ہے کہ امن پسند قوتوں کے عزم کو مضبوط بنا کر امن، استحکام اور سلامتی کی جانب بڑھنا چاہیے۔
ایرانی صدر نے ہندوستان کے خطے اور دنیا میں اہم مقام اور اس کی وسیع صلاحیتوں کے ساتھ ساتھ دونوں قوموں کے درمیان گہرے تاریخی و ثقافتی روابط کا ذکر کرتے ہوئے ہندوستانی وزیراعظم سے درخواست کی کہ وہ مختلف فریقوں کے ساتھ اپنے روابط اور اثر و رسوخ کو بروئے کار لاتے ہوئے انہیں جنگ و خونریزی سے نکال کر مذاکرات اور معاہدے کی راہ پر واپس لانے میں کردار ادا کریں۔
پزشکیان نے کہا کہ خطے اور دنیا کے تمام باشعور لوگوں کی خواہش اور عزم امن، سلامتی، سکون اور جنگ سے گریز ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ موجودہ مسائل کا حل مذاکرات اور تعاون میں ہے اور عدم تحفظ و کشیدگی کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے تمام دستیاب صلاحیتوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔
ایرانی صدر نے ایران اور بھارت کے دیرینہ اور دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے تمام شعبوں میں دوطرفہ تعلقات کو مزید وسعت اور گہرائی دینے کے لیے تہران کی آمادگی کا بھی اظہار کیا۔
انہوں نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان سیاسی، اقتصادی، سائنسی، ثقافتی اور دیگر باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے وسیع امکانات موجود ہیں۔ دوطرفہ تعاون کو مضبوط بنا کر اور پابندیوں کے اثرات کو ناکام بنا کر دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید بلندیوں تک پہنچایا جا سکتا ہے۔
پزشکیان نے ایران کے دیگر ممالک کے ساتھ تعاون کی راہ میں امریکہ اور اسرائیلی حکومت کی جانب سے رکاوٹیں اور پابندیاں پیدا کرنے کی کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ایران اور دیگر ممالک کے تعلقات کی راہ میں دباؤ اور محدودیتیں پیدا کرنے کی کوششوں کے باوجود تہران مختلف شعبوں میں ہندوستان کے ساتھ اپنے تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے تیار ہے۔
انہوں نے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان رابطوں اور مشاورت کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت پر بھی زور دیا اور کہا کہ آپ کی خصوصی توجہ اور حمایت سے ہم ایران اور ہندوستان کے باہمی روابط کو مزید گہرا کر سکتے ہیں اور تعاون کے نئے راستے پیدا کر سکتے ہیں۔
اس موقع پر نریندر مودی نے ایرانی صدر سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ مشکل دور میں ہم نے ایران کے ساتھ اپنے تعاون اور روابط کو برقرار رکھنے اور جاری رکھنے کی کوشش کی۔
نریندر مودی نے امن و سلامتی کے حوالے سے ڈاکٹر پزشکیان کے تجربات اور خیالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی شخصیت سے جو واقفیت مجھے حاصل ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک امن پسند انسان ہیں اور میرا یقین ہے کہ آپ امن کے قیام کی راہ میں مؤثر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کی کوششیں بالآخر مطلوبہ نتائج تک پہنچیں گی۔
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