خلیجِ فارس میں 20 لاکھ لیٹر اسمگل شدہ ڈیزل ضبط، 6 ملزمان گرفتار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی بارڈر گارڈ کمانڈ کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل علی اکبر جاویدان نے ملک کی آبی سرحدوں میں ہونے والی سرگرمیوں پر مؤثر انٹیلی جنس نگرانی اور مسلسل نظر رکھنے پر زور دیتے ہوئے اس کامیاب کاروائی کی تفصیلات بتائیں: بندرعباس میری ٹائم بارڈر گارڈ بیس کو اطلاع ملی تھی کہ ایک منظم اسمگلنگ گروہ ایک ٹگ بارج کے ذریعے بڑی مقدار میں ایندھن بندرعباس کے ساحل سے تقریباً 5 میل دور ایک غیر ملکی بحری جہاز کو منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی سرحدی محافظوں کی مؤثر کاروائی اور ذہانت اسمگلروں کے تمام عزائم کو ناکام بنا دیتی ہے۔ اطلاع ملتے ہی بندرعباس میری ٹائم بارڈر گارڈ بیس کی گشت پر مامور اور آپریشنل ٹیمیں جدید آلات کے ساتھ متعلقہ مقام پر روانہ ہوئیں۔ سرحدی محافظوں نے فوری اور فیصلہ کن کاروائی کرتے ہوئے بارج کو غیر ملکی جہاز تک ایندھن منتقل کرنے یا اتارنے سے پہلے گھیرے میں لیا اور قبضے میں لے لیا۔
ایرانی بارڈر گارڈ کمانڈ کے سربراہ نے بتایا کہ بارج کی مکمل تلاشی کے دوران 20 لاکھ لیٹر اسمگل شدہ ڈیزل برآمد کرکے ضبط کر لیا گیا۔
کاروائی کے دوران اسمگلنگ نیٹ ورک کے 6 اہم ارکان اور ملزمان کو بھی گرفتار کیا گیا، جنہیں قانونی کاروائی اور مقدمہ درج کرنے کے لیے متعلقہ عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا ہے۔
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