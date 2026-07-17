بن گویر کا انسانیت سوز منصوبہ، فلسطینی قیدیوں کو مگرمچھوں کے ذریعے خوف زدہ کرنے کا انکشاف

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، صہیونی حکومت نے فلسطینی قیدیوں کو خوف زدہ کرنے اور دباؤ میں رکھنے کے لیے مگرمچھوں کے استعمال کا منصوبہ تیار کیا ہے۔
ذرائع کے مطابق اسرائیلی ماحولیاتی تحفظ کی وزیر عیدیت سلیمان نے دریائے نیل کے مگرمچھوں کی قانونی درجہ بندی میں تبدیلی کی، جس کے بعد انہیں خطرناک جنگلی جانور کے بجائے مختلف قانونی زمرے میں شامل کیا گیا۔ اس تبدیلی کا مقصد سیکیورٹی اداروں کو ان جانوروں کے استعمال کی اجازت دینا ہے۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ منصوبہ صہیونی وزیر برائے قومی سلامتی ایتامار بن گویر سے منسوب کیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں دعوی کیا گیا ہے کہ وہ فلسطینی قیدیوں کی نگرانی کرنے والی جیلوں کے اطراف جنگلی جانوروں کے استعمال کے منصوبے کی حمایت کر رہے ہیں۔
اس منصوبے کا تجربہ نقب کے صحرائی علاقے میں واقع کتزیوت جیل میں شروع کیا جا سکتا ہے۔ اس اقدام کا مقصد سیکیورٹی سے زیادہ قیدیوں پر نفسیاتی دباؤ ڈالنا ہے۔
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