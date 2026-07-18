ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ میں بالآخر کامیاب ہوگا، امریکی تجزیہ نگار

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بین الاقوامی تعلقات کے ممتاز مفکر اور شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر جان مرشائمر نے ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کی کارکردگی امریکی فوجی طاقت کے مقابلے میں توقعات سے کہیں زیادہ مؤثر رہی ہے۔
مرشائمر نے کہا کہ ان کے خیال میں کسی نے بھی مکمل طور پر یہ اندازہ نہیں لگایا تھا کہ ایران امریکہ کے مقابلے میں اس حد تک مضبوط اور مؤثر انداز میں اپنا دفاع کر سکے گا۔ ایران کی دفاعی صلاحیتوں نے نہ صرف تجزیہ کاروں بلکہ خود ایرانی قیادت کی توقعات سے بھی بہتر کارکردگی دکھائی ہے۔
انہوں نے موجودہ عسکری صورتحال کا تجزیہ کرتے ہوئے پیش گوئی کی کہ اس جنگ میں ایران واضح طور پر کامیاب ہوسکتا ہے۔
مرشائمر کے مطابق موجودہ پیش رفت واشنگٹن کی جارحانہ پالیسیوں کی ناکامی اور ایران کی دفاعی صلاحیت و اثر و رسوخ کو ظاہر کرتی ہے۔
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