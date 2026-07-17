ایران کا ہمسایہ ممالک سے امریکی حملے روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ جنوبی ہمسایہ ممالک اپنی سرزمین، فضائی حدود اور سمندری راستوں کو ایران کے خلاف امریکی کارروائیوں کے لیے استعمال ہونے سے روکیں، جبکہ امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کو اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت جائز دفاع قرار دیا۔
وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں امریکہ کی اس پالیسی کی مذمت کی جس کے تحت وہ دیگر ممالک میں فوجی اڈے اور افواج تعینات کرتا ہے۔ ایران کے جنوبی ہمسایہ ممالک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین، پانیوں اور فضائی حدود کو ایران کے خلاف حملوں کی تیاری یا آغاز کے لیے استعمال نہ ہونے دیں۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ ایران کی جانب سے ان امریکی فوجی اڈوں، تنصیبات اور اثاثوں کو نشانہ بنانا جو ایران کے خلاف کارروائیوں میں استعمال ہو رہے ہیں، بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 51 کے تحت حقِ دفاع کے دائرے میں آتا ہے۔
وزارت خارجہ نے خبردار کیا کہ خطے کے ممالک کو چاہیے کہ وہ امریکی-صہیونی سازش کو کامیاب نہ ہونے دیں، جس کا مقصد خطے کے ممالک کے درمیان دشمنی اور بداعتمادی پیدا کرنا ہے۔ ایسا کرنے سے خطے میں جنگ کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔
وزارت خارجہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ایران کو اپنے کسی بھی ہمسایہ ملک یا خطے کے دیگر ممالک سے دشمنی نہیں ہے اور اس کا مؤقف ہے کہ پائیدار علاقائی سلامتی صرف باہمی تعاون، افہام و تفہیم اور خطے سے امریکی فوجی موجودگی کے خاتمے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
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