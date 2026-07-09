حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک کا صہیونی حکومت کے ساتھ معاہدے کے نتائج پر انتباہ

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، لبنان میں حزب اللہ سے وابستہ پارلیمانی بلاک نے لبنان کی مغرب نواز حکومت اور صہیونی حکومت کے درمیان طے پانے والے فریم ورک معاہدے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ اس کے سنگین نتائج لبنان کی خودمختاری اور قومی مفادات کو متاثر کریں گے۔
المنار کے مطابق حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک نے اپنے بیان میں کہا کہ یہ معاہدہ لبنان کے آئین کی خلاف ورزی اور قومی مفادات کو پامال کرنے کے مترادف ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ مذکورہ معاہدہ لبنان اور اس کی خودمختاری کے لیے خطرناک نتائج کا باعث بن سکتا ہے، اس لیے حکومت کو اس کے مضمرات پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔
حزب اللہ کے پارلیمانی بلاک نے لبنانی حکام سے مطالبہ کیا کہ وہ اس معاہدے کو فوری طور پر مسترد کرتے ہوئے اسے کالعدم قرار دیں۔ صہیونی حکومت اس معاہدے کو اپنے اثر و رسوخ میں توسیع اور مزید جارحانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کر رہی ہے۔
حزب اللہ نے عوامی اور بین الاقوامی سطح پر دباؤ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ جنوبی لبنان میں گھروں اور دیہات کی مسماری روکنے کے لیے صہیونی حکومت پر مؤثر دباؤ ڈالا جائے۔
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