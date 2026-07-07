جب تک ایران کے خلاف دھمکیاں جاری رہیں، حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع نہیں ہوں گے، عراقچی

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ جب تک ایران کے خلاف دھمکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا، حتمی معاہدے کے لیے مذاکرات شروع نہیں کیے جائیں گے۔
تفصیلات کے مطابق، سید عباس عراقچی نے شہید رہبر انقلاب اسلامی کی شاندار تشییع میں شرکت کے بعد اپنے پیغام میں کہا کہ لاکھوں ایرانی اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ جمع ہوئے تاکہ حضرت آیت اللہ العظمی خامنہ ای اور ان کے پائیدار ورثے کو خراج عقیدت پیش کر سکیں۔
انہوں نے کہا کہ نہ ایرانی عوام اور نہ ہی ملک کی بہادر مسلح افواج کسی بھی دھمکی سے خوفزدہ ہوں گی۔
وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ مفاہمتی یادداشت کی شق 13 مکمل طور پر واضح اور صریح ہے۔ جب تک ایران کے خلاف دھمکیاں جاری رہیں گی، حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات کا آغاز نہیں ہوگا۔
انہوں نے متعلقہ فریقوں پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دستخط اور کیے گئے وعدوں کی پابندی کریں۔
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