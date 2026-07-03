دشمن کی کسی بھی غلطی کا پہلے سے زیادہ فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا، سپاہ پاسداران انقلاب

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی نے شہید رہبر انقلاب کی الوداعی تقریب کے موقع پر جاری بیان میں ایرانی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ الوداع، تشییع اور تدفین کی تقریبات میں بھرپور اور عاشورائی جذبے کے ساتھ شرکت کریں۔
بیان میں کہا گیا ہے کہ شہید رہبر انقلاب کی تشییع محض ایک جنازہ نہیں بلکہ اسلام ناب، انقلاب اسلامی کے اعلیٰ اہداف اور شہید رہبر کے راستے سے تجدید عہد کا عظیم مظہر ہے۔ شہدا کا قافلہ کبھی نہیں رکے گا اور یہ سفر نئے عزم اور قیادت کے ساتھ اپنی منزل کی جانب بڑھتا رہے گا۔
سپاہ پاسداران نے کہا کہ شہید امام کا پاکیزہ خون امت اسلامیہ اور بالخصوص ایرانی قوم میں خونخواہی، بیداری اور استقامت کی نئی روح پیدا کرے گا۔ جس طرح واقعہ کربلا نے ایک عظیم تہذیبی اور فکری تحریک کو جنم دیا، اسی طرح شہید رہبر انقلاب کی قربانی بھی امت اسلامیہ کے اتحاد اور عالمی بیداری کا سبب بنے گی۔
بیان میں دشمن کو سخت خبردار کرتے ہوئے کہا گیا کہ مسلح افواج مکمل عسکری اور ایمانی آمادگی کے ساتھ ملک کے دفاع کے لیے تیار ہیں، اور دشمن کی کسی بھی غلط فہمی یا جارحیت کا پہلے سے زیادہ فیصلہ کن اور سخت جواب دیا جائے گا، جو ہمیشہ کے لیے اس کی ذلت کی تاریخ میں درج ہو جائے گا۔
سپاہ پاسداران نے آخر میں ایرانی عوام سے اپیل کی کہ وہ شہید رہبر انقلاب کی تشییع میں بھرپور شرکت کرکے دنیا کے سامنے اپنے اتحاد، بصیرت، استقامت اور شہدا کے راستے سے وفاداری کا ایک بار پھر عملی مظاہرہ کریں۔
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