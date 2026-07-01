بحری ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران 5 کروڑ بیرل تیل برآمد کر چکا ہے، ٹینکر ٹریکرز

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے والے ادارے ٹینکر ٹریکرز نے کہا ہے کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد ایران اب تک 5 کروڑ بیرل خام تیل برآمد کر چکا ہے۔
تفصیلات کے مطابق، ٹینکر ٹریکرز نے اپنی رپورٹ میں کہا کہ بحری ناکہ بندی ختم ہونے کے بعد ایران کی تیل برآمدات میں تیزی آئی ہے اور مجموعی برآمدات 50 ملین بیرل تک پہنچ گئی ہیں۔
رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ خطے کے بیشتر دیگر ممالک اب بھی ایران کے مقابلے میں جنگ سے پہلے کی اپنی برآمدی سطح سے کافی نیچے ہیں۔
یاد رہے کہ ٹینکر ٹریکرز نے 20 جون کو بھی رپورٹ دی تھی کہ امریکی بحری ناکہ بندی کے خاتمے کے بعد ابتدائی پانچ دنوں میں ایران نے تقریباً ایک کروڑ 80 لاکھ بیرل خام تیل برآمد کیا، جس کی مجموعی مالیت تقریباً ایک ارب 44 کروڑ امریکی ڈالر بتائی گئی تھی۔
آپ کا تبصرہ