صدر پزشکیان کی قم میں شہید وزیر اطلاعات اور سابق چیف آف جنرل اسٹاف کے اہل خانہ سے ملاقات

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے اپنے دورۂ قم کے دوران شہید حجۃ الاسلام والمسلمین خطیب اور سابق چیف آف جنرل اسٹاف شہید امیر موسوی کے اہل خانہ سے ملاقات کی۔
ملاقات کے دوران صدر پزشکیان نے دونوں شہدا کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ کے صبر، استقامت اور ایثار کو سراہا۔
انہوں نے کہا کہ شہدا کے خاندان ملک کا قیمتی روحانی اور سماجی سرمایہ ہیں۔
صدر نے شہید حجۃ الاسلام والمسلمین خطیب کی قومی سلامتی کے تحفظ، ملکی امن و استحکام کے قیام اور دشمن کی سازشوں کا مقابلہ کرنے میں خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد اسلامی نظام کا ایک پائیدار سرمایہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں پائیدار امن و سلامتی، انٹیلی جنس اور سکیورٹی اداروں میں خدمات انجام دینے والے مخلص اور گمنام اہلکاروں کی شبانہ روز کاوشوں کا نتیجہ ہے۔
صدر پزشکیان نے سابق چیف آف جنرل اسٹاف شہید امیر موسوی کی عسکری خدمات اور قائدانہ صلاحیتوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہوئے انہیں ایرانی مسلح افواج کے مؤثر اور اسٹریٹجک کمانڈروں میں شمار کیا۔
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