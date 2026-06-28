عباس عراقچی بغداد پہنچ گئے؛ علاقائی صورتحال اور شہید امام خامنہ ای کی تشییع پر بات چیت

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی ایک سرکاری دورے پر عراقی دارالحکومت بغداد پہنچ گئے، جہاں وہ اعلی عراقی حکام سے دوطرفہ تعلقات، علاقائی و بین الاقوامی پیش رفت اور باہمی تعاون سے متعلق امور پر تبادلۂ خیال کریں گے۔
ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق، اس دورے میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانے اور خطے کی موجودہ صورتحال پر مشاورت ایجنڈے کا اہم حصہ ہے۔
وزارت خارجہ نے بتایا کہ دورے کے دوران عراق کے مقدس مقامات پر شہید رہبر انقلاب کی تشییع جنازہ کے انتظامات اور ان کی ہم آہنگی کے لیے متعلقہ عراقی حکام سے بھی ملاقاتیں کی جائیں گی۔
اس سلسلے میں ایرانی اور عراقی حکام ان تقریبات کے انعقاد اور باہمی تعاون سے متعلق مختلف انتظامی امور پر بھی تبادلہ خیال کریں گے۔
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