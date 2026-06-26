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26 جون، 2026، 10:16 PM

آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں جائے گی، عمان

آبنائے ہرمز جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں جائے گی، عمان

عمان نے یورپی حکام کو آگاہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز اب جنگ سے پہلے والی صورتحال میں واپس نہیں جائے گی۔

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، بلومبرگ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سلطنت عمان نے یورپی حکام کو آگاہ کیا ہے کہ آبنائے ہرمز کی صورتحال اب جنگ سے پہلے والی حالت میں واپس نہیں جائے گی۔

امریکی خبر رساں ادارے کے مطابق عمانی حکام نے اپنے یورپی ہم منصبوں کو بتایا ہے کہ مستقبل میں آبنائے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں کو ممکنہ طور پر فیس ادا کرنا پڑ سکتی ہے۔

بلومبرگ کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ عمان نے اس ممکنہ فیس کی وجہ بحری جہازوں کو نیویگیشن میں معاونت، بحری رہنمائی اور سمندری آلودگی پر قابو پانے جیسی خدمات کی فراہمی کو قرار دیا ہے۔

News ID 1940007

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