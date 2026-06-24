ایران اور پاکستان کے درمیان مشترکہ اور گہری برادرانہ وابستگی موجود ہے، صدر پزشکیان

مہر خبررساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق، ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران اور پاکستان اپنے نظریات، امنگوں اور امیدوں میں گہری مشترکات رکھتے ہیں اور خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کی مسلسل کوششیں اس ملک کی بھرپور ثقافتی روایات کی عکاس ہیں۔
سماجی رابطے کی ایک ویب سائٹ پر اپنے پاکستان کے دورے کی اہمیت بیان کرتے ہوئے صدر پزشکیان نے کہا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان برادرانہ تعلقات مضبوط بنیادوں پر استوار ہیں اور دونوں ممالک خطے کے استحکام اور ترقی کے لیے مشترکہ اہداف رکھتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اپنے دورۂ پاکستان کے دوران پاکستان کی ثالثی اور امن پسند کوششوں کو سراہنے کے ساتھ ساتھ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ دوطرفہ تعاون اور تعلقات کے مزید فروغ کے حوالے سے مفصل گفتگو کی گئی۔
آپ کا تبصرہ